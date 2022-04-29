В Кольчугино местный житель отправится на 5 лет в колонию-поселение за пьяную аварию, в которой умер человек. Установлено, что в июне 2021 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного

В Кольчугино местный житель отправится на 5 лет в колонию-поселение за пьяную аварию, в которой умер человек. Установлено, что в июне 2021 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял технически исправным транспортным средством «Киа Сид». Он двигался по автодороге «Кольчугино – Флорищи» в состоянии, не позволяющем осуществлять должный контроль за движением автомобиля. В результате превышения