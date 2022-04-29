Некоторые поедут в лагеря Ивановской области.

В 2022 году на летний отдых отправятся 52 тысячи детей. Они посетят 27 загородных оздоровительных лагеря, 346 лагерей дневного пребывания и 5 лагерей труда и отдыха. Такую статистику озвучили на межведомственной комиссии по вопросам организации летнего отдыха и оздоровления детей.Средняя цена путевки — 23 656 рублей. Сумма, которую должны заплатить родители — 20% от стоимости (постановление губернатора от 02.02.2010 № 57 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»). Остальная часть денег будет оплачена из бюджета Владимирской области.Также известно, что более пяти тысяч детей смогут поехать в оздоровительные лагеря Ивановской области и на Черноморское побережье Краснодарского края. «Белый дом» выделил на это 142 млн рублей.