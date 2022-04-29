29.04.2022

2022-04-29 13:01:21

В Московской торгово-промышленной палате открылась выставка «Бессмертный полк МТПП»

В Московской торгово-промышленной палате в рамках работы совместного оперштаба Единой России и МТПП по поддержке экономики Москвы состоялась торжественная церемония открытия выставки Бессмертный полк МТПП. Экспозиция составлена по материалам из семейных архивов сотрудников и членов Палаты. Фотографии, письма с фронта, наградные документы, ордена, медали: все, что удалось сохранить за эти годы, нашло свое отражение на стендах.



Победа не может быть без победителей. Акция Бессмертный полк, которая уже несколько лет проходит по всей стране, сплотила наш народ, - заявил, открывая выставку, руководитель совместного оперштаба Единой России и Московской торгово-промышленной палаты по поддержке экономики Москвы, президент МТПП Владимир Платонов. - Мы считаем, что Бессмертный полк должен быть в нашей памяти каждый день. Это наша дань тем, кто погиб на фронтах и тем, кто вернулся и восстанавливал нашу страну, растил детей, закладывал фундамент сегодняшней жизни в нашей прекрасной стране и нашем замечательном городе. Глава Палаты поблагодарил всех, кто предоставил материалы для выставки и выразил уверенность, что экспозиция станет доброй традицией в стенах МТПП, а её экспонаты будут преумножаться.



Есть события в истории нашей страны, которые совершенно однозначно оцениваются всеми поколениями, события, которые стали мерилом порядочности, мужества, честности, этаким камертоном, по которому мы измеряем наши поступки в 21 веке, - заявил, выступая на церемонии, Заместитель Председателя Московской городской Думы, руководитель фракции Единая Россия в МГД, член совместного оперштаба Степан Орлов. - Навсегда в сердцах россиян останется Великая Отечественная война, великая Победа, те, кто не вернулся с полей сражений, и те, кто возрождал нашу страну. Сколько отпущено Господом нашей стране и миру, вот столько и должна сохраняться в наших сердцах память о тех днях и людях, которые ковали нашу великую Победу.



Сегодня в этих стенах мы присутствуем на удивительном, эпохальном и благостном событии, которое проходит через сердце каждого россиянина, каждого москвича, - подчеркнула депутат МГД Елена Николаева. - Я считаю, что исторический, культурный код России в этом и состоит - в памяти о подвиге наших отцов, дедов, прадедов. И мы обязаны передать нашим детям, внукам и правнукам этот национальный, исторический, культурный код.



В каждой семье есть свои герои – отметил заместитель руководителя фракции Единая Россия в МГД Александр Козлов. – Сегодняшнее мероприятие направлено еще и на сплочение коллектива, потому что каждый сотрудник передает другим как бы частичку своей семьи, рассказывая о её истории.



В ходе церемонии председатель Подкомитета по брендингу Комитета МТПП по проблемам качества и развития деловых услуг Татьяна Лихограева преподнесла в дар МТПП коллекцию, в которую вошли тщательно воссозданные копии орденов времён Великой отечественной войны. Экспонат сразу же нашел достойное место в экспозиции выставки.