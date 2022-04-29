В марте текущего года инспекторы отдела ГИБДД ОМВД России по Собинскому району капитан полиции...

В марте текущего года инспекторы отдела ГИБДД ОМВД России по Собинскому району капитан полиции Дмитрий Ерин и старший лейтенант полиции Иван Кузнецов находились на маршруте патрулирования на участке трассы М-7 «Волга», сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Проезжая на патрульном автомобиле в районе деревни Демидово, полицейские заметили возгорание в одном из частных домов. Незамедлительно сообщив информацию дежурному, напарники направились к месту.Несмотря на сильное задымление деревянной постройки, инспекторы, не раздумывая, вошли в дом, где в одной из комнат обнаружили мужчину, а в другой – пожилую женщину. Жителей сотрудники полиции вывели на свежий воздух, вместе с хозяином отвязали собаку, спрятавшуюся в будке.Потерпевших полицейские отвели на безопасное расстояние.Прибывшие сотрудники МЧС ликвидировали пожар, причиной которого, по предварительной информации, послужила неисправность электропроводки. Благодаря бдительности и своевременной помощи сотрудников полиции трагический исход был предотвращен.За грамотные и решительные действия инспекторы ДПС Иван Кузнецов и Дмитрий Ерин представлены к ведомственным наградам.Фото: https://33.мвд.рф/