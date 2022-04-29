В мае вязниковские медики поедут к жителям самых удалённых населённых пунктов - в деревни Войново, Захаровка, Завражье, Селянкино.

В Вязниковском районе курсирует мобильный фельдшерско-акушерский пункт. Жители сел и деревень могут пройти обследование, диспансеризацию, получить медицинскую помощь и консультации специалистов, а также сделать прививку.В регионе уже фиксируются случаи укусов людей клещами. К тому же, есть возможность защититься от ковида. Передвижной ФАП оснащён необходимым медоборудованием для работы в выездных условиях.«Люди ждут «медпомощь на колёсах», особенно в тех населённых пунктах, где нет стационаров. В муниципалитете утверждён график выезда врачей. В мае вязниковские медики поедут к жителям наиболее удалённых деревень: Войново, Захаровка, Завражье, Селянкино», - рассказал в депутат Госдумы Игорь Игошин.