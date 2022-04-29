Региональный стекольный кластер должен объединить по меньшей мере три десятка предприятий...

Региональный стекольный кластер должен объединить по меньшей мере три десятка предприятий Владимирской области, так или иначе связанных со стекольной промышленностью. Заводам, взявшим курс на импортозамещение, это позволит быстрее и увереннее решать вопросы с поставками сырья, логистикой, производством и подготовкой кадров.В нашей рубрике "33Live.Ru Век двадцатый" сегодня - архивные кадры одного их старейших стекольных предприятий России, Гусевского завода имени Дзержинского. "Первенцу первой пятилетки" почти сто лет.