Сегодня в выпуске в 14:30: -Первый слой В Петушинском районе на будущей платной трассе М-12...

Сегодня в выпуске в 14:30:-Первый слойВ Петушинском районе на будущей платной трассе М-12 начали укладку дорожного полотна. Как проверяют асфальт на качество?-Строительный вопросЧто тормозит строительную сферу региона и как ей помочь? Александр Авдеев провёл совещание с представителями бизнеса.-Сетевые новостиХорёк-эквилибрист, как запихнуть в малолитражку мотоцикл и юный звонарь-виртуоз из Судогды. Чему удивлялись в сЕти на этой неделе?