Сегодня в выпуске в 14:30:
-Первый слой
В Петушинском районе на будущей платной трассе М-12...
Сегодня в выпуске в 14:30:
-Первый слой
В Петушинском районе на будущей платной трассе М-12 начали укладку дорожного полотна. Как проверяют асфальт на качество?
-Строительный вопрос
Что тормозит строительную сферу региона и как ей помочь? Александр Авдеев провёл совещание с представителями бизнеса.
-Сетевые новости
Хорёк-эквилибрист, как запихнуть в малолитражку мотоцикл и юный звонарь-виртуоз из Судогды. Чему удивлялись в сЕти на этой неделе?