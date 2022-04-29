Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Первый слой В Петушинском районе на будущей платной...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Первый слойВ Петушинском районе на будущей платной трассе М-12 начали укладку дорожного полотна. Когда первый отрезок магистрали будет готов?- Поезд помощиСтройматериалы для Донбасса. Предприятия региона отправили в ДНР и ЛНР вагон с гуманитарным грузом.- День пожарной охраныНаграды отличившимся и присяга новобранцев. Как во Владимире отметили День пожарной охраны?