Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Первый слой
В Петушинском районе на будущей платной...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Первый слой
В Петушинском районе на будущей платной трассе М-12 начали укладку дорожного полотна. Когда первый отрезок магистрали будет готов?
- Поезд помощи
Стройматериалы для Донбасса. Предприятия региона отправили в ДНР и ЛНР вагон с гуманитарным грузом.
- День пожарной охраны
Награды отличившимся и присяга новобранцев. Как во Владимире отметили День пожарной охраны?