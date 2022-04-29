Смотрите в утреннем выпуске программы «Вести-Владимир»: - Спасибо врачам Ранение получил,...

Смотрите в утреннем выпуске программы «Вести-Владимир»:- Спасибо врачамРанение получил, пытаясь спасти ребёнка. Как владимирские врачи вернули руку мариупольцу Валерию Кузнецову?- Строительный вопросЧто тормозит строительную сферу региона и как ей помочь? Александр Авдеев провёл совещание с представителями бизнеса.- Сетевые новостиХорёк-эквилибрист, как запихнуть в малолитражку мотоцикл и юный звонарь-виртуоз из Судогды. Чему удивлялись в сети на этой неделе?