Смотрите в утреннем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Спасибо врачам
Ранение получил,...
Смотрите в утреннем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Спасибо врачам
Ранение получил, пытаясь спасти ребёнка. Как владимирские врачи вернули руку мариупольцу Валерию Кузнецову?
- Строительный вопрос
Что тормозит строительную сферу региона и как ей помочь? Александр Авдеев провёл совещание с представителями бизнеса.
- Сетевые новости
Хорёк-эквилибрист, как запихнуть в малолитражку мотоцикл и юный звонарь-виртуоз из Судогды. Чему удивлялись в сети на этой неделе?