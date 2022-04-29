Ветеринарная клиника «Добрый Доктор» на Луначарского стала центром хирургии и травматологии. О...

Ветеринарная клиника «Добрый Доктор» на Луначарского стала центром хирургии и травматологии. О передовых методах лечения братьев наших меньших расскажет наш корреспондент Юлия Шувалова.С любовью к каждому пациенту - негласный девиз «Доброго Доктора». В клинике проводят диагностические процедуры и операции с помощью современного многофункционального оборудования. Сложными операциями, в том числе нейрохирургическими, занимается лично главный врач и хирург центра Евгений Чухлов.Евгений Чухлов, главный врач ветклиники "Добрый Доктор":- Проведение хирургической операции - это только 50 %. Мы также в ответе за то, как наш пациент восстановится потом. Сможет ли он пользоваться своей лапкой или сможет ли он вообще встать на ноги. У нас нет реабилитационных центров во Владимире, мы берем эту функцию на себя. Проводим это в клинике или учим делать это владельцев.Одно из передовых направлений клиники - эндоскопия. Она позволяет проводить стерилизацию с помощью прокола под видеоконтролем. Благодаря этому исключен риск развития осложнений. Каждую операцию сопровождает врач-анестезиолог. В филиалах клиники есть аппараты газового наркоза. Такую анестезию безопасно проводить даже пожилым животным.Ксения Седова, главный анестезиолог ветклиники "Добрый Доктор":- Преимущество газового наркоза в том, что пациент быстро приходит в себя после анестезии. Ему хватает примерно 15-20 минут, и пациент быстро возвращается в норму. Хорошо себя чувствует. Это большой плюс как для владельцев, так и для самой собачки в том числе."Добрый Доктор" расширил стационар. Он предоставляется бесплатно после каждой операции. Во время пребывания питомцы под постоянным контролем ветеринаров. За качественной хирургией и бережным отношением хозяева с четвероногими пациентами приезжают даже из других городов. "Добрый доктор" работает ежедневно до 20.00.г. Владимир, ул.Луначарского, д.23г.Владимир, ул. Ново-Ямская, д.21Aтел. 77-14-24Юлия Шувалова, Александр Чунаев. "Вести-Владимир"