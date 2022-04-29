МТС Банк изучил, как повлияла на траты жителей Владимирской области сложившаяся в России экономическая ситуация. Анализ собственных данных показал, что владимирцы все чаще предпочитают ..

МТС Банк изучил, как повлияла на траты жителей Владимирской области сложившаяся в России экономическая ситуация. Анализ собственных данных показал, что владимирцы все чаще предпочитают организованные туры самостоятельным путешествиям. Число покупок авиабилетов снизилось на 18%, количество бронирований в отелях стало меньше на 32%. При этом количество транзакций в турагентствах увеличилось на 67%.Такая тенденция объясняется тем, что самостоятельные путешественники столкнулись с трудностями при покупке авиабилетов и бронировании гостиниц из-за ограничения работы сервисов путешествий и блокировки платежей с российских карт на иностранных сайтах.На четверть выросли платежи за просмотр фильмов в онлайн-кинотеатрах, при этом в кинотеатрах с массовым посещением число транзакций за билеты с банковских карт сократилось вдвое. Возможно, это следствие того, что в российский прокат весной не вышли многие иностранные кинопремьерыАналогичная тенденция наблюдается и в общепите. В ресторанах и заведениях фастфуда количество чеков уменьшилось на 18% и 10% соответственно, а количество доставок готовой еды на дом выросло на 21%.По ритейлу больше всего в первой половине апреля 2022 года упал спрос на одежду – в 2,9 раза и мебель – в 2,4 раза. Также в 2,1 раза жители региона стали реже ходить в кино.В конце февраля – начале марта 2022 года наблюдался ажиотажный спрос в магазинах, объявивших о временном прекращении продаж. Сейчас эти торговые сети не работают, и, как показывают данные по банковским картам, многим из них жители региона пока не нашли замену.Больше всего в первой половине апреля 2022 года по сравнению с тем же периодом прошлого года сократилось количество транзакций в магазинах одежды – в 2,9 раза. Ненамного отстали магазины мебели, где продажи упали в 2,4 раза, а в магазинах спорттоваров – в 2,3 раза. Средние чеки при этом выросли во всех трех категориях: на мебель – в 2,2 раза, одежду – на 58% и спорттовары – на 28%.Также отмечается значительное снижение спроса на смартфоны и бытовую технику – количество транзакций в этих категориях уменьшилось на 41% и 38% соответственно. Средний чек на бытовую технику вырос на 20%, а снижение среднего чека на 33% при покупке смартфонов говорит о том, что покупатели стали предпочитать более дешевые модели.Методология исследованияИсследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка во Владимирской области. Учитывались платежные операции с 1 по 15 апреля 2021-2022 годов.