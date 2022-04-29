Впереди лишь Москва, ЯНАО, Вологодская область и Северная Осетия.

Владимирская область заняла пятое место в рейтинге по принятию антикризисных мер. Впереди лишь Москва, ЯНАО, Вологодская область и Северная Осетия.В Белом доме напомнили, что в регионе действует первый пакет, направленный на сохранение рабочих мест и поддержку строительства, сельского хозяйства, производства и ИТ-сферы.В ближайшее время заработает второй, который будет нацелен на обеспечение отраслей, наиболее актуальных для экономики нашего субъекта.