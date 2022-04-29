Сегодня Владимирская область отправляет «Поезд помощи» в Донбасс. Более 25 тонн гуманитарного груза...

Сегодня Владимирская область отправляет «Поезд помощи» в Донбасс. Более 25 тонн гуманитарного груза – стройматериалы для восстановления разрушенных домов и социальных объектов.Как сообщил глава региона Александр Авдеев в своем telegram-канале, в этом добром деле участвуют не только жители региона, но и представители бизнеса. В вагоне – продукция Ковровского завода силикатного кирпича и обрезные половые доски от предпринимателя Александра Малова из Селивановского района.Фото: Официальный аккаунт врио губернатора Владимирской области Александра Авдеева