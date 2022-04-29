«Поезд помощи» доставит стройматериалы для восстановления разрушенных домов и социальных объектов.

Владимирская область отправит на Донбасс более 25 тонн гуманитарной помощи. Об этом врио губернатора Александр Авдеев рассказал в своём телеграм-канале.«Поезд помощи» доставит стройматериалы для восстановления разрушенных домов и социальных объектов.«Радует, что в этом добром деле участвуют не только жители, но и представители бизнеса. В вагоне – продукция Ковровского завода силикатного кирпича и обрезные половые доски от Александра Малова из Селивановского района», - добавил глава региона.Ранее сообщалось, что владимирцы привезли в ЛНР