Владимирских мальчишек и девчонок приглашают в лагерь Артек. Открыт прием заявок на седьмую и...

Владимирских мальчишек и девчонок приглашают в лагерь "Артек". Открыт прием заявок на седьмую и девятую смены.Как сообщает департамент образования Владимирской области, для подачи заявок необходимо зарегистрироваться на сайте лагеря. В личном кабинете нужно заполнить все данные и рассказать о достижениях ребенка за три года. Самый знаменитый пионерский лагерь в Советском Союзе, международный детский лагерь "Артек" располагается в Крыму, в городе Ялта и по праву считается один из лучших и крупнейших в мире центров детского отдыха. Седьмая смена под названием «Культурный код «Артека» пройдет с 21-го июня по 11-е июля. А девятая смена - "Под парусами мечты" - с 8 по 28 августа.