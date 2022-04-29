Региональный поисковый отряд ЛизаАлерт набирает добровольцев и приглашает на вводную лекцию для...

Региональный поисковый отряд "ЛизаАлерт" набирает добровольцев и приглашает на вводную лекцию для новичков.Активисты движения подробно расскажут, как организуются поиски и как стать частью большой команды "ЛизаАлерт". Сегодня отряд работает по двадцати четырем направлениям: координаторы, кинологи, связисты, конники. Есть запрос на волонтеров в группу прозвона. Они принимают заявки, составляют карту событий. Поисково-спасательный отряд работает с 2010 года и сегодня включает более тридцати тысяч человек по всей стране. Присоединиться к движению может любой желающий старше 18 лет. Встреча-знакомство пройдет во Владимире, завтра в полдень в Доме Молодежи на Дзержинского, 5.