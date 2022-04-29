Заложенных в бюджете средств может не хватить.

Во Владимире горсовета депутаты обсудили проблему закупки новой техники для содержания города. Заложенных в бюджете средств может не хватить.«Вопрос с приобретением зимней спецтехники прорабатывается. Для изучения предложений мы вместе с директором ЦУГДа Русланом Юсуповым ездили в Рыбинск и Ярославль. Сейчас Владимиру нужны комбинированные дорожные машины, которые в феврале стоили 11 млн рублей, а сейчас 18 млн. Рассматриваем вариант покупки запчастей», – пояснил новый замглавы областного центра Олег Круглов.Сейчас решен только вопрос с закупкой четырех единиц техники на летний сезон. Горадминистрация возьмёт в лизинг подметально-уборочные машины и ряд другого оборудования. Сделку заключат на два года с авансом в 10%.Добавим, что в текущем году бюджет «Центра управления городскими дорогами» сформирован на уровне 400 млн рублей. В феврале народные избранники добавили ещё 40 на ремонт, запчасти и ГСМ.