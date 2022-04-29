В соцсетях появилось видео наезда на девушку во Владимире. На остановке «Улица Пугачёва» водитель...

В соцсетях появилось видео наезда на девушку во Владимире.На остановке «Улица Пугачёва» водитель ГАЗели не заметил запрещающий знак светофора и уже идущих пешеходов. В самый последний момент мужчина начал тормозить и по касательной сбил 17-летнюю девушку, она отделалась ушибами.Прошедшие сутки вообще выдались аварийными - на Нижней Дуброве водитель "БМВ" снёс несколько припаркованных автомобилей. После столкновения он решил скрыться на своих двоих. Его авто и ещё три иномарки получили сильные повреждения, к счастью, никто не пострадал.А сегодня утром по дороге в Загородный парк перед мостом столкнулись сразу 7 автомобилей. Вероятно, причиной стал выезд на встречку одного из участников. Обстоятельства ДТП уточняются.