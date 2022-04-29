Во Владимире не отключат отопление. Воздух не достаточно прогрелся, и среднесуточная температура ниже восьми градусов. Это значит, что в майские праздники батареи в квартирах еще будут

Во Владимире не отключат отопление. Воздух не достаточно прогрелся, и среднесуточная температура ниже восьми градусов. Это значит, что в майские праздники батареи в квартирах еще будут горячими. Напомним, ранее глава города Андрей Шохин подписал постановление об окончании отопительного сезона с 29 апреля. Прокуратура его обжаловала. Игорь Ефремов, официальный представитель горадминистрации На постановление администрации города от