26 апреля состоялась церемония награждения победителей городского конкурса Лучший класс 2021/2022...

26 апреля состоялась церемония награждения победителей городского конкурса "Лучший класс 2021/2022 учебного года", сообщили в пресс-службе администрации города Владимира.Конкурс проводился Управлением образования и Дворцом детского юношеского творчества при партнерской поддержке ИЦАЭ Владимира. В конкурсе принимали участие 6-9 классы из 30 общеобразовательных учреждений.Коллективы предоставляли визитки команд, а на очном испытании проявляли интеллектуальные, творческие способности, креатив, силу и ловкость, умение работать в команде на четырех площадках:"Эрудиты", организованные Ильей Константиновичем Житковым, руководителем ИЦАЭ требовали от ребят недюжинных умственных способностей;"Умные перемены" на площадке "Инициатива" показали, как школьники умеют вести проекты, воплощать свои идеи в жизнь;"АРТ-пространство" было наполнено творческими заданиями, надо было подготовить театральную инсценировку;на площадке "PROспорт" команды продемонстрировали спортивные достижения.До представления финальных социальных проектов дошли 13 классных коллективов. По результатам защиты проектов жюри подвело итоги конкурса.ФИНАЛИСТАМИ названы команды школ №№: 3, 10, 35, 38,41, а также Школа № 49 ( 4 место), Школа № 15 (5 место) и Школа-интернат № 30 (6 место).3 место присуждено 7-а классу Школы № 11 ( классный рук. Чернышев Александр Николаевич) и 8-а классу Школы № 13 (классный рук. Автономова Татьяна Леонидовна). Каждому конкурсному коллективу вручено свидетельство на грант в размере 25 тысяч рублей.2 место присуждено 8-а классу Школы № 21 ( классный рук. Белова Вера Геннадьевна) и 7-б классу Лицея № 14 (классный рук. Акимова Екатерина Владимировна). Каждому конкурсному коллективу вручено свидетельство на грант в размере 35 тысяч рублей.1 место и статус "Лучший класс года" получил 7-б класс Школы № 2 (классный рук. Мельникова Александра Павловна).Фото: https://vladimir-city.ru/