За текущий период 2022 года оперуполномоченными Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД...
За текущий период 2022 года оперуполномоченными Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области совместно с сотрудниками подразделений территориальных МВД России на районном уровне из незаконного оборота изъято более 15 килограммов наркотических средств и психотропных веществ. Полицейские ведут плановую работу по выявлению и пресечению фактов незаконного изготовления, приобретения, хранения и сбыта запрещенных веществ.
Накануне в городе Владимире вынесен обвинительный приговор организатору так называемых тайников – «закладок», сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.
В начале 2021 года 18-летний житель города Владимира осуществлял противоправную деятельность, направленную на незаконный оборот наркотических средств. Используя площадку одного из мобильных мессенджеров, обвиняемый получал данные от «оператора» о месте нахождения оптовых партий марихуаны и гашиша для дальнейшего распространения на территории областного центра через тайники. Координаты организованных им тайников с приложением фото молодой человек отправлял обратным письмом «оператору», который, в свою очередь, делал дальнейшую рассылку наркопотребителям.
Противоправная деятельность наркосбытчика была пресечена в апреле прошлого года сотрудниками УФСБ России по Владимирской области. В ходе личного досмотра у задержанного правоохранители обнаружили подготовленную для дальнейшего сбыта марихуану, общей массой 5 грамм.
В настоящее время жителю города Владимира вынесен обвинительный приговор по уголовному делу за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору.
Октябрьским районным судом города Владимира ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
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