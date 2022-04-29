За текущий период 2022 года оперуполномоченными Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД...

За текущий период 2022 года оперуполномоченными Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области совместно с сотрудниками подразделений территориальных МВД России на районном уровне из незаконного оборота изъято более 15 килограммов наркотических средств и психотропных веществ. Полицейские ведут плановую работу по выявлению и пресечению фактов незаконного изготовления, приобретения, хранения и сбыта запрещенных веществ.Накануне в городе Владимире вынесен обвинительный приговор организатору так называемых тайников – «закладок», сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.В начале 2021 года 18-летний житель города Владимира осуществлял противоправную деятельность, направленную на незаконный оборот наркотических средств. Используя площадку одного из мобильных мессенджеров, обвиняемый получал данные от «оператора» о месте нахождения оптовых партий марихуаны и гашиша для дальнейшего распространения на территории областного центра через тайники. Координаты организованных им тайников с приложением фото молодой человек отправлял обратным письмом «оператору», который, в свою очередь, делал дальнейшую рассылку наркопотребителям.Противоправная деятельность наркосбытчика была пресечена в апреле прошлого года сотрудниками УФСБ России по Владимирской области. В ходе личного досмотра у задержанного правоохранители обнаружили подготовленную для дальнейшего сбыта марихуану, общей массой 5 грамм.В настоящее время жителю города Владимира вынесен обвинительный приговор по уголовному делу за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору.Октябрьским районным судом города Владимира ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.Фото: https://pixabay.com/ru/