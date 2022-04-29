В 2023 году во Владимире появится “умная” спортивная площадка. Такое решение приняли депутаты горсовета. За счет средств федерального и областного бюджетов, а это более 22 миллионов

В 2023 году во Владимире появится “умная” спортивная площадка. Такое решение приняли депутаты горсовета. За счет средств федерального и областного бюджетов, а это более 22 миллионов рублей, будет закуплен и смонтирован комплекс для занятий физической культурой. Как отмечает владимирский градоначальник Андрей Шохин, такие спортплощадки подходят для людей разного уровня физической подготовки и возраста. Около спортивных