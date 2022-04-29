МКУ «Управление наружной рекламы и информации города Владимира» продолжает работы по праздничному оформлению областного центра к празднику Победы. Одним из основных элементов

МКУ «Управление наружной рекламы и информации города Владимира» продолжает работы по праздничному оформлению областного центра к празднику Победы. Одним из основных элементов праздничного оформления областной столицы стали более 40 тематических баннеров, большая часть которых размещена на остановочных павильонах общественного транспорта. В этом году темами праздничных баннеров стали проекты «Этот День Победы» -воспоминания жителей Владимира о