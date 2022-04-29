К счастью, никто не пострадал.
Во Владимире рухнула крыша заброшенной котельной. Об этом коллегам из рассказал один из местных жителей Михаил.
Объект расположен на проспекте Ленина. Рядом со зданием стоят детская площадка, школа и детский сад. К счастью, никто не пострадал.
На место прибыли сотрудники полиции, МЧС, газовщики, а также представители собственника, коим является компания «Комфортер». В свою очередь, мэрия готовит предписание в адрес фирмы, в котором потребует отремонтировать сооружение или снести. В прошлом году организацию уже штрафовали за ненадлежащее содержание имущества.