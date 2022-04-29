К счастью, никто не пострадал.

Во Владимире рухнула крыша заброшенной котельной. Об этом коллегам из рассказал один из местных жителей Михаил.Объект расположен на проспекте Ленина. Рядом со зданием стоят детская площадка, школа и детский сад. К счастью, никто не пострадал.На место прибыли сотрудники полиции, МЧС, газовщики, а также представители собственника, коим является компания «Комфортер». В свою очередь, мэрия готовит предписание в адрес фирмы, в котором потребует отремонтировать сооружение или снести. В прошлом году организацию уже штрафовали за ненадлежащее содержание имущества.