ГАЗель сбила 18-летнюю девушку на пешеходном переходе. Происшествие произошло на остановке «улица Пугачева» в четверг, 29 апреля. Сергей Марканов, инспектор ГИБДД УМВД России по г. Владимиру

ГАЗель сбила 18-летнюю девушку на пешеходном переходе. Происшествие произошло на остановке «улица Пугачева» в четверг, 29 апреля. Сергей Марканов, инспектор ГИБДД УМВД России по г. Владимиру Водитель автомобиля ГАЗель, двигаясь в левой полосе в сторону улицы Верхняя Дуброва, допустил наезд на пешехода. Девушку 18 лет, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий