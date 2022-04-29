Госпитализация н понадобилась.

29 апреля во Владимире произошло ДТП с участием скорой помощи. Есть пострадавшие. Об этом сообщили в местном отделе ГИБДД.Около 11 часов утра водитель скорой помощи проехал на красный свет в сторону Юрьевца со включенными спецсигналами. В этот момент медицинская машина ударила выехавший автомобиль «Ауди» без номеров. За рулем легковушки находился 32-летний мужчина.В результат ДТП травмы получил 22-летний фельдшер и 64-летняя женщина, которая также ехала в машине скорой помощи. Госпитализация пострадавшим не потребовалась.Сообщается, что водитель «Ауди» «только что» купил авто и в день аварии ехал в ГИБДД, чтобы поставить машину на учет.