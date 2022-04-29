Во Владимире построят школу на 1100 мест. Учреждение планируют возвести до 2024 года. Это стало...

Во Владимире построят школу на 1100 мест. Учреждение планируют возвести до 2024 года. Это стало возможно, благодаря федеральной программе "Развитие образования". Проекты Государственно-частного партнерства по строительству школ обсуждали накануне во владимирском Центре опережающей профессиональной подготовки. Подробности у Артёма Яковенко.Во Владимир прибыли более 80 представителей региональной власти из 17 субъектов страны.ВЭБ.РФ, группа компаний "ПроШкола" и Национальный Центр развития государственно-частного партнерства проводят здесь двухдневный форсайт, посвященный вопросам реализации проектов по строительству школ, в том числе в рамках федеральной программы "Развитие образования". Привлекая частные инвестиции, государство решает сразу две задачи: строит новые соцобъекты и снижает нагрузку на бюджет.Алиса Денисова, исполнительный директор Бизнес-блока ВЭБ.РФ, генеральный директор группы компаний "ПроШкола":- Федеральный бюджет и региональные бюджеты вместе с муниципальными, местными бюджетами участвуют непосредственно в стоимости создания от 30 до 70 процентов. Все остальные средства, от 30 до 70 процентов, приносит концессионер из внебюджетных источников. Это очень резкое снижение единовременной нагрузки.Уже после сдачи такого объекта муниципалитет вместе с федеральным бюджетом постепенно возвращает средства концессионеру, то есть инвестору. В рамках госпрограммы "Развитие образования" Минпросвещения выделило средства на создание 440 школ в семидесяти регионах России. Среди них и Владимир. В микрорайоне Веризино до конца 2024 года построят школу на 1100 мест.Владимир Куимов, заместитель губернатора Владимирской области:- Есть уже проект, соответственно. Сегодня на этой площадке с группой компаний "ПроШкола" будет обсуждаться вопрос генерального подрядчика. Мы должны доработать финансовую модель, у нас есть стандартный контракт, это корпоративный документ, который утвержден группой компаний "ПроШкола", но, однако, есть предложения, которые "ПроШкола" рассматривает в регионах, их специфику.В рамках форсайта группа компаний "ПроШкола" подписала с рядом регионов и муниципалитетов планы работ по заключению концессионных соглашений на строительство девяти школ, в общей сложности на 10 тысяч учебных мест.Артём Яковенко, Андрей Синягин. “Вести-Владимир”