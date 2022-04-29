Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Вечером 28 апреля во Владимире сгорел автобус. ЧП произошло в микрорайоне Юрьевец.В 19-21 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании транспортного средства. На улицу Ноябрьскую прибыли три пожарных машины и 10 сотрудников МЧС.«Наблюдалось открытое горение машины по всей площади. Огонь быстро распространился по всему салону. Площадь составила 20 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет», - уточнили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.Дознаватель ведомства устанавливает причину случившегося.