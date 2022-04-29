С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 150505 владимирцев.

Во Владимирской области на 29 апреля выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 15 человек. Ещё по 7 жителей подхватили опасный вирус в Муромском и Суздальском, по 2 - в Кольчугинском, Александровском, Меленковском и Юрьев-Польском, 3 - в Гусь-Хрустальном, 5 - в Вязниковском, по 1 - в Селивановском и Гороховецком районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 150505 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 40976 заболевших во Владимире, 17716 - в Ковровском районе и 16574 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.