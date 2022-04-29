По каждому случаю сотрудники пожнадзора проводят проверку с целью установления виновных. Нарушение требований карается штрафом от четырёх до 400 тысяч рублей.

Во Владимирской области на 29 апреля зафиксировано 46 палов сухой травы: 33 – в границах населённых пунктов, 13 – вне. Больше всего ландшафтных пожаров потушено во Владимире – 12. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала руководитель пресс-службы МЧС Екатерина Мищенко.Ведомство напоминает, что в рамках особого противопожарного режима разведение огня запрещено. По каждому случаю сотрудники пожнадзора проводят проверку с целью установления виновных. Нарушение требований карается штрафом от четырёх до 400 тысяч рублей.