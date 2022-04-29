Во Владимирской области начались работы по укладке верхнего дорожного полотна на скоростной...

Во Владимирской области начались работы по укладке верхнего дорожного полотна на скоростной автомобильной трассе "Москва-Казань-Екатеринбург". Репортаж Максима Калашникова.Максим Калашников:- Это Петушинский район. Севернее деревни Старое Аннино. С 25 апреля здесь, на полуторакилометровом отрезке, начался первый этап укладки верхнего дорожного покрытия.Всего в этом году строителям нужно проложить 65 километров дороги "Москва-Казань-Екатеринбург". Три слоя асфальтового покрытия. Общая толщина - 28 сантиметров. Это 900 тысяч тонн смеси.Алексей Гудовский, директор компании-подрядчика:- В данный момент на объекте работает порядка 40 единиц техники - это асфальтоукладочный комплекс, состав из 5 катков, плюс самосвалы, которые подвозят смесь. Сейчас мы работаем с двух асфальтобетонных заводов. Укладываем порядка двух тысяч тонн в смену.После завершения строительства магистрали дорожникам предстоит отремонтировать 640 километров региональных и местных дорог, которые были повреждены строительной техникой. Договоренность об этом уже достигнута, заявляют в администрации Владимирской области.Николай Теняков, и.о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области:- Объём финансирования нами заявлен. Он порядка 5,4 миллиарда рублей - потребуется для того, чтобы восстановить вот эти 600 с лишним километров.В строительстве первого этапа трассы М-12 будет задействовано 4 асфальтобетонных завода. Мощность каждого - 150 тонн смеси в час. Два из них были запущены в прошлом году. Ещё один завод заработает в мае.Асфальтобетонная смесь, которую здесь производят, разработана специально под климатические условия Владимирской и Московской областей. Её качеству уделяют особое внимание. В этой лаборатории специалисты обследуют как используемое сырье, так и конечный продукт.Елена Леглер, начальник строительной лаборатории:- Мы формуем смесь - обязательно и ежедневно. Чтобы понять объёмную плотность и в дальнейшем рассмотреть уже её прочностные характеристики. Делается выжигание смеси. Для того чтобы сразу понять зерновой её состав. И при необходимости внести какие-нибудь корректировки на заводе.На первом отрезке магистрали будет возведено 24 моста и путепровода. Возведение мостового перехода через болотистый участок вблизи станции "Омутищи" изначально не предусматривался. Здесь планировалось осушение и возведение земляной насыпи. Но из-за скрытых карстовых полостей, которые были обнаружены уже после начала строительства, в проект внесли изменения. Мост начали возводить в марте этого года.Геннадий Логошный, главный инженер проекта по искусственным сооружениям:- Протяженность его составляет 147 метров. Состоит он из четырёх опор. Выполняться будет методом надвижки - правая и левая отдельно. И в конце мы получим переправу через болото.Мост через реку Киржач вблизи поселка Городищи - один из самых протяженных на первом участке строительства. Его длина почти 270 метров. Из-за близкого расположения газопровода пятнадцатиметровые сваи нельзя забивать. Поэтому здесь их буквально вдавливают в землю специальной техникой.Платная магистраль "Москва-Казань" должна заработать в 2024-ом году, но на одном из отрезков дороги, который проходит параллельно Южному обходу Владимира, движение планируется запустить уже в этом году.Максим Калашников, Егор Герасимов. “Вести-Владимир”