Иван Кузнецов и Дмитрий Ерин представлены к ведомственным наградам.

Во Владимирской области офицеры ГИБДД спасли жильцов во время пожара. Подробностями истории поделились в пресс-службе УМВД региона.Госавтоинспекторы Собинского района капитан Дмитрий Ерин и старший лейтенант Иван Кузнецов находились на маршруте патрулирования на трассе М-7. Проезжая в районе деревни Демидово, полицейские заметили возгорание в одном из частных домов. Напарники направились к месту ЧП.«Они, не раздумывая, вошли в дом, где в одной из комнат обнаружили мужчину, а в другой – пожилую женщину. Сотрудники вывели людей на свежий воздух, а также отвязали собаку, спрятавшуюся в будке», - рассказали в МВД.Потерпевших отвели на безопасное расстояние. Через некоторое время на место прибыли пожарные, которые потушили пламя.Иван Кузнецов и Дмитрий Ерин представлены к ведомственным наградам.