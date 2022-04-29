200 тысяч рублей - премия, которую получит победитель регионального конкурса среди учителей. Открыт...

200 тысяч рублей - премия, которую получит победитель регионального конкурса среди учителей. Открыт прием заявок.Подать их могут учителя со стажем не менее трех лет, рабочей нагрузкой не менее 18 часов в неделю, основным местом работы которых является образовательная организация. Прием документов ведет "Владимирский педагогический колледж". Конкурс пройдет с 4 по 31 мая. Денежные призы получат и победители, и лауреаты.