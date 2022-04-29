Будут ли дети-диабетики получать автоматические системы мониторинга сахара крови бесплатно? Ввести...

Будут ли дети-диабетики получать автоматические системы мониторинга сахара крови бесплатно? Ввести дополнительную региональную меру поддержки маленьких пациентов родители попросили главу региона Александра Авдеева.Сейчас льготники бесплатно получают тест-полоски. Вопрос о возможности закупки систем мониторинга уже поднимался. Как отметил врио заместителя губернатора Константин Баранов (он курирует сферу здравоохранения), по прежним ценам в возможности областного бюджета "укладывались". Но текущая экономическая ситуация заставляет учитывать новые факторы.Константин Баранов, врио заместителя губернатора Владимирской области:- Уже сейчас у нас на руках две версии коммерческого предложения от производителя, на которого нас ориентируют родители детей с сахарным диабетом. И различаются они по цене в 2 раза. Дочернее предприятие фирмы-производителя у нас во Владимирской области само системы мониторинга не производит, только продаёт, а изготавливаются они за рубежом. Нужно понимать, какие средства в реальности нам понадобятся, чтобы обеспечить потребности детей.Такая мера поддержки уже обсуждается и на федеральном уровне. По словам Константина Баранова, правильно вводить её по всей стране. Вопрос будет решаться - такова позиция и главы региона, и департамента здравоохранения. Направят ли на эти цели средства регионального бюджета? Или ждать субсидий? В администрации области ждут "установок" от федерального центра.