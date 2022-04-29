В Александрове вынесен приговор водителю автобуса из-за которого пострадали 15...

В Александрове вынесен приговор водителю автобуса из-за которого пострадали 15 пассажировСобранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 57-летнему водителю пассажирского автобуса, совершившего ДТП на автодороге М8-Холмогоры в Александровском районе. Он признан судом виновным в нарушении лицом ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.Напомним, что 14 августа 2021 года около 3 часов 15 минут пассажирский автобус Неоплан «Стайлер» совершил столкновение с автомобилем МАН с полуприцепом. Следствием и судом установлено, что обвиняемый во время движения отвлекся от управления транспортным средством, потянувшись за бутылкой с водой, при этом, двигался с превышением установленной скорости, и совершил столкновение с двигающимся в попутном направлении большегрузом.В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирке причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Всего пострадало 15 человек.В ходе следствия установлено, что нарушений правил пассажирских перевозок не допущено – автобус находился в исправном техническом состоянии, пассажиры во время движения были пристегнуты. Вину в совершенном преступлении подсудимый признал в полном объеме. С учетом всех обстоятельств уголовного дела суд приговорил мужчину к 2 годам ограничения свободы. Уголовное дело находилось на контроле в Центральном аппарате СК России.Фото: https://vladimir.sledcom.ru/