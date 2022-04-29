Во Владимирской области завершается отопительный сезон. На улице похолодало, однако среднесуточная...

Во Владимирской области завершается отопительный сезон. На улице похолодало, однако среднесуточная температура позволяет главам муниципалитетов принимать постановления об отключении систем центрального отопления.В домах и социальных учреждениях областного центра батареи начнут остывать сегодня. А уже с 4 мая во Владимире начнут отключать горячую воду. Энергетики будут проводить плановые ремонты и гидравлические испытания теплосетей. График отключений с адресами домов есть на нашем сайте и сайте городской администрации.