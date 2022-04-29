Многие россияне задумываются о вложении своих денежных средств в недвижимость.

Многие россияне задумываются о вложении своих денежных средств в недвижимость.Экономист Владислав Жуковский объяснил, что делать это стоит лишь в том случае, если в данный момент есть острая необходимость в улучшении жилищных условий, а также стабильный доход, на который можно надеяться в ближайшем будущем."Все зависит от цели," – подчеркнул эксперт.Если срочной необходимости в расширении пока нет, то стоит подождать. По мнению Жуковского, Центробанк будет постепенно снижать ключевую ставку под давлением бизнеса, и она может дойти до 12-13%. Ставку по ипотеке также уже планируют снизить до 9%.В комментарии "" эксперт отметил, что ипотека под 9% может рассматриваться как неплохое предложение, если семье действительно нужно жилье. При этом не стоит сейчас относиться к покупке недвижимости как к выгодному инвестированию – разве что это будет долгосрочное вложение. Дело в том, что на рынке недвижимости сейчас образовался некий пузырь: многие россияне вложили деньги в квартиры и теперь не могут их продать или сдать, так как из городов на фоне непростой экономической ситуации уезжает много людей. Роста цен на жилье также пока не ожидается.Ранее "Дни.ру" подробнее рассказывали о том, .