25 апреля 2022 г. в Вязниковский городской суд Владимирской области поступило уголовное дело в...

25 апреля 2022 г. в Вязниковский городской суд Владимирской области поступило уголовное дело в отношении студентки ВлГУ.Органами предварительного следствия ее обвинили в том, что 9 октября 2021 г. она из хулиганских побуждений, находясь дома в городе Вязники, разместила на своем аккаунте в социальной сети «Инстаграмм» фотоизображение с заведомо ложной информацией о готовящемся взрыве на территории учебного корпуса ФГБУ ВО «Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых».Уголовное дело передано в производство судье Возжанниковой И.Г.Решается вопрос о принятии уголовного дела к производству и назначении к слушанию, сообщает пресс-служба Вязниковского городского суда.За ложное сообщение о минировании ВУЗа, в соответствии с ч. 2 ст. 207 УК РФ, может грозить наказание в виде штрафа от 500 тысяч до 700 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.