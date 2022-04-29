Жители Владимира посчитали, что голосование за проект благоустройства скверов во Владимире проходит нечестно. Об этом нам сообщили жители Юрьевца. Люди возмущены тем, что в одном

Жители Владимира посчитали, что голосование за проект благоустройства скверов во Владимире проходит нечестно. Об этом нам сообщили жители Юрьевца. Люди возмущены тем, что в одном голосовании смешали скверы для спальных районов и масштабные проекты типа благоустройства улицы Девической и площадки у областного суда. Напомним, что 15 апреля началось голосование по выбору объектов Владимира для облагораживания