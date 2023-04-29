39 спортсменов из Владимирской области стали обладателями многочисленных медалей Первенства и...

39 спортсменов из Владимирской области стали обладателями многочисленных медалей Первенства и Чемпионата города Владимира.На прошлой неделе в областном центре прошло Первенство и Чемпионат города Владимира по спортивной аэробике. 39 спортсменов достойно представили Камешковский район, выступили и подтвердили свои разряды, а некоторые выполнили разряд выше. Об этом сообщается на официальной странице вконтакте администрации Камешковского района.Обладателями золотых медалей в индивидуальных выступлениях и смешанной группе возрастной категории 6-8 лет:Константин АкимовВарвара РазумоваВ возрастной категории 9-11 лет:Камилла МахмутоваВ возрастной категории 12 – 14 лет:Ульяна НаумоваВ номинации Трио победителями стали:Вероника АкимоваУльяна НаумоваПолина ШахторинаВ номинации Группа Вероника, Ульяна, Полина, Варвара Разумова и Ксения Гриднева тоже стали обладателями золота.В возрастной категории 15-17 лет среди Групп первое место заняли:Анна БикбаеваВарвара ШорыгинаАнастасия РивкинаАнастасия ЕлизароваНадежда ЧирковаСеребряные медали в возрастной категории 9-11 лет в индивидуальном выступлении получили:Ксения Желтова,в категории 12- 14 лет - Вероника Акимова.В номинации Трио в возрастной категории 15 – 17 лет обладателями серебра стали:Анна БикбаеваВарвара ШорыгинаАнастасия РивкинаБронзовыми призерами соревнований в индивидуальных выступлениях своих возрастных категорий стали:Ангелина ЗороваАлександра АгееваАнфиса ЛеонтьеваКсения ГридневаАнна БикбаеваВ номинации Трио в своей возрастной категории третью ступень пьедестала заняли:Анна Брынза,Анна Деревянко,Виктория ДаниловаВ номинации Группа 9-11 лет:Александра АгееваКамилла МахмутоваАнфиса ЛеонтьеваЕкатерина ФадееваКсения ЖелтоваВ возрастной категории 12 -14 лет бронзовыми призерами соревнований стали:Ольга КлюшкинаАлиса КручининаВалерия ШарапановаВиктория ВоронцоваМария БалясниковаФото: официальная страница вконтакте администрации Камешковского района.