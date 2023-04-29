39 спортсменов из Владимирской области стали обладателями многочисленных медалей Первенства и...
39 спортсменов из Владимирской области стали обладателями многочисленных медалей Первенства и Чемпионата города Владимира.
На прошлой неделе в областном центре прошло Первенство и Чемпионат города Владимира по спортивной аэробике. 39 спортсменов достойно представили Камешковский район, выступили и подтвердили свои разряды, а некоторые выполнили разряд выше. Об этом сообщается на официальной странице вконтакте администрации Камешковского района.
Обладателями золотых медалей в индивидуальных выступлениях и смешанной группе возрастной категории 6-8 лет:
Константин Акимов
Варвара Разумова
В возрастной категории 9-11 лет:
Камилла Махмутова
В возрастной категории 12 – 14 лет:
Ульяна Наумова
В номинации Трио победителями стали:
Вероника Акимова
Ульяна Наумова
Полина Шахторина
В номинации Группа Вероника, Ульяна, Полина, Варвара Разумова и Ксения Гриднева тоже стали обладателями золота.
В возрастной категории 15-17 лет среди Групп первое место заняли:
Анна Бикбаева
Варвара Шорыгина
Анастасия Ривкина
Анастасия Елизарова
Надежда Чиркова
Серебряные медали в возрастной категории 9-11 лет в индивидуальном выступлении получили:
Ксения Желтова,
в категории 12- 14 лет - Вероника Акимова.
В номинации Трио в возрастной категории 15 – 17 лет обладателями серебра стали:
Анна Бикбаева
Варвара Шорыгина
Анастасия Ривкина
Бронзовыми призерами соревнований в индивидуальных выступлениях своих возрастных категорий стали:
Ангелина Зорова
Александра Агеева
Анфиса Леонтьева
Ксения Гриднева
Анна Бикбаева
В номинации Трио в своей возрастной категории третью ступень пьедестала заняли:
Анна Брынза,
Анна Деревянко,
Виктория Данилова
В номинации Группа 9-11 лет:
Александра Агеева
Камилла Махмутова
Анфиса Леонтьева
Екатерина Фадеева
Ксения Желтова
В возрастной категории 12 -14 лет бронзовыми призерами соревнований стали:
Ольга Клюшкина
Алиса Кручинина
Валерия Шарапанова
Виктория Воронцова
Мария Балясникова
Фото: официальная страница вконтакте администрации Камешковского района.