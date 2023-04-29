Школьников Владимирской области приглашают пройти бесплатные курсы по программированию. Как...

Школьников Владимирской области приглашают пройти бесплатные курсы по программированию.Как сообщает Министерство цифрового развития Владимирской области, открыт набор учащихся 8-11 классов на образовательные программы проекта «Код будущего». На площадке филиала Финансового университета при Правительстве России ребята смогут изучить разработку приложений, сайтов и игр на Python, а также PHP, JavaScript и другие языки программирования.Курсы состоят из 4 модулей по 36 академических часов, записаться можно на 19 программ. Обучение бесплатное, количество мест ограничено.Для участия достаточно выбрать курс на Госуслугах, до 31 мая 2023 года по ссылке подать заявление и пройти вступительное испытание.С 2022 года более 330 участников «Кода будущего» стали победителями и призёрами Всероссийской олимпиады по информатике, Национальной технологической олимпиады и многих других конкурсов для школьников, подчеркнули в пресс-службе Правительства Владимирской области.Фото pxfuel.com