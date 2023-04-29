Школьников Владимирской области приглашают пройти бесплатные курсы по программированию.
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Школьников Владимирской области приглашают пройти бесплатные курсы по программированию.
Как сообщает Министерство цифрового развития Владимирской области, открыт набор учащихся 8-11 классов на образовательные программы проекта «Код будущего». На площадке филиала Финансового университета при Правительстве России ребята смогут изучить разработку приложений, сайтов и игр на Python, а также PHP, JavaScript и другие языки программирования.
Курсы состоят из 4 модулей по 36 академических часов, записаться можно на 19 программ. Обучение бесплатное, количество мест ограничено.
Для участия достаточно выбрать курс на Госуслугах, до 31 мая 2023 года по ссылке подать заявление и пройти вступительное испытание.
С 2022 года более 330 участников «Кода будущего» стали победителями и призёрами Всероссийской олимпиады по информатике, Национальной технологической олимпиады и многих других конкурсов для школьников, подчеркнули в пресс-службе Правительства Владимирской области.
Фото pxfuel.com