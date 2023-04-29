Во Владимирской области еще одно историческое сооружение признали памятником культурного...

Во Владимирской области еще одно историческое сооружение признали памятником культурного наследия.На официальной странице вконтакте Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области появилась информация о том, что «Дом купца Зворыкина», расположенный по адресу: Владимирская область, г. Муром, ул. Воровского, д. 55 утвержден, как предмет охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения.Из историиДом был выстроен во 2-й пол. XIX века и первоначально принадлежал муромскому мещанину Василию Васильевичу Зворыкину. В 1903 г. дом значится как типолитография купца Николая Васильевича Зворыкина (Якорь), которая была расположена в двух помещениях под собственным домом владельца. В ней было две скоропечатные машины и один литографический станок. Заведовал типографией сам владелец. В 1918 году дом Зворыкина был муниципализирован, и стал использоваться под жилье. В 1927 г. дом арендован заводом им. Шляпникова.Фото Инспекция госохраны культурного наследия