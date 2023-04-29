Дорожный ремонт на федеральной трассе М-7 в Покрове спровоцировал огромные пробки. Во Владимирской...

Дорожный ремонт на федеральной трассе М-7 в Покрове спровоцировал огромные пробки.Во Владимирской области начался дорожный ремонт. На федеральной трассе М-7 в Покрове на время установили знаки ограничения скорости до 40 километров в час. Движение осуществляется по одной полосе в каждую сторону.В одной из социальных сетей автомобилисты начали жаловаться на многокилометровые пробки. Например, по данным "Яндекс Карт" 27 апреля, на момент 9:10 со стороны Москвы от деревни Киржач до Покрова пробка составляла 9,5 километров, со стороны Владимира - 9 километров (от деревни Старые Омутищи до центра Покрова).Несмотря на анонс большого дорожного ремонта в начале апреля, к работам на проезжей части Упрдор приступило только сейчас: пришлось ждать схода паводка и подготовки местных властей, сообщается в группе "Сплетни"| г. Покров ³³До начала масштабного ремонта власти Петушинского района рассматривали пути объезда, даже говорили о ремонте дорог, которые станут объездными, однако финальные маршруты путей объезда покровской пробки так и не были обнародованыФото "Сплетни"| г. Покров ³³, pxfuel.com