Федеральную трассу «Золотое кольцо» расширят за 8 миллиардов рублей. Упрдор Москва-Нижний Новгород...

Федеральную трассу «Золотое кольцо» расширят за 8 миллиардов рублей.Упрдор Москва-Нижний Новгород разместило на сайте Госзакупок тендер на работы по капитальному ремонту и расширению трассы Р-132 «Золотое кольцо» от Владимира до Суздаля. Цена контракта — 8 миллиардов 140 миллионов рублей.Дорога станет четырехполосной, ширина каждой полосы составит 3,5 метра. Появится разделительная полоса и отбойник. На тpacce обopудуют paзворотныe пeтли, нoвыe пpимыкания и ocвeщeниe.Срок исполнения контракта по документации — 15 октября 2025 года. Большая часть суммы (4,2 миллиарда рублей) запланирована на 2024 год. В 2025 году планируется потратить 3,4 миллиарда рублей.Напомним, Росавтодор приступил к разработке проекта капитального ремонта участка федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо» от Владимира до Суздаля с расширением до четырех полос движения в июле 2022 года.Фото pxfuel.com