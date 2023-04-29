Георгиевская ленточка – не просто украшение. Во Владимирской области стартовала патриотическая...

Георгиевская ленточка – не просто украшение. Во Владимирской области стартовала патриотическая акция.Во Владимирской области стартовала патриотическая акция «Георгиевская ленточка». Эта акция состоялась в рамках церемонии отправки сводного областного поискового отряда на межрегиональную экспедицию в рамках Всероссийской вахты памяти. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Владимирской области.Каждый день до 9 мая на улицах городов Владимирской области активисты молодёжных общественных организаций и волонтёры будут раздавать всем желающим символические чёрно-оранжевые ленточки и буклеты, в которых рассказывается об истории Георгиевской ленты и о том, как правильно носить этот памятный знак.Это интересноПатриотическая акция «Георгиевская ленточка» впервые прошла в 2005 году по инициативе российских журналистов. Позже она была подхвачена многочисленными молодёжными организациями и объединениями по всей стране. Владимирская область присоединилась к всероссийской акции в 2009 году. Ежегодно на территории 33-го региона под девизом: «Я помню! Я горжусь!» силами представителей молодёжи распространяются тысячи чёрно-оранжевых лент.«Георгиевская ленточка – это не просто украшение. Это знак гордости и благодарности людям, которые защищали наше Отечество и продолжают оберегать его от посягательств внешних врагов. Относитесь к этому символу памяти с уважением!», - обратился к владимирцам участник Великой Отечественной войны, житель блокадного Ленинграда Аркадий Дмитриевич Сергеев.Фото pxfuel.com