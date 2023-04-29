Горькая весть пришла утром 29 апреля. Звезду оплакивают поклонники.

Горькая весть пришла утром 29 апреля. Звезду оплакивают поклонники.Внезапный уход любимого телеведущего застал россиян врасплох. Еще жить бы да жить. Первый канал потерял часть истории. Сергей Колесников скончался в возрасте 68 лет вследствие инсульта. Причину смерти знаменитости сообщили близкие родственники.Девять лет назад он получил звание заслуженного артиста России, долгие годы о нем не умолкала народная молва. Мужчина проявил себя не только в качестве журналиста и экранного деятеля. В его копилке оказалось множество актерских ролей. В частности, известность Сергею принесли сериалы "Дальнобойщики" и "Петербургские тайны".Колесников очаровывал зрителей программы "Фазенда", которую длительное время выпускал Первый канал. По выходным ведущий задавал настроение зрителям и вещал о том, как сделать дачную жизнь лучше.Одной из последних работ звезды на актерском поприще стал фильм "Сердце Пармы". Это историческая драма о народах России, премьера которой состоялась в 2022 году.Как сообщил сын усопшего, Сергей Колесников перед кончиной был госпитализирован. За жизнь знаменитости боролись медики крупнейшего в стране многопрофильного стационара скорой помощи. По данным "Комсомольской правды", родственники планируют похоронить звезду Первого канала на Троекуровском кладбище.