К 155-летию Максима Горького завотделом краеведческой библиографии рассказала, как писатель связан...

К 155-летию Максима Горького завотделом краеведческой библиографии рассказала, как писатель связан с владимирской землей.А вот что способно изменить нашу жизнь к лучшему - так это литература - считал Максим Горький. К 155-летию писателя - расскажем, как он связан с владимирской землей.Кадры кинохроники. 28 мая 1928 года. Горького встречает Москва. Это первый ознакомительный приезд пролетарского писателя после эмиграции в новую Россию. Буревестник, глашатай революции, не принявший кровавый террор февральских событий, и последовавшие репрессии, винивший себя в произошедшем, провел за границей 7 лет. Горького всеми способами зовут назад. Да и самому писателю хочется все увидеть своими глазами. День встречи на Белорусском вокзале для великого романтика стал волнующим событием. Для своего народа он не просто почетный гость, а член большой семьи. 5 недельное масштабное путешествие по всей России произведет на писателя сильное впечатление.Ирина Мишина, завотделом краеведческой библиографии Владимирской областной научной библиотеки:- Величина и глубина таланта Горького были настолько огромными, его авторитет был просто непререкаемый, это имя крупного мощного писателя, И в советское имя его присваивали колхозам, улицам.Как пишут историки, страну тогда словно накрыло "горьковским покрывалом". Повсюду открывались выставки, проходили лекции, концерты, посвященные 60-летию писателя. Его книги издавались невиданными тиражами - рассказывает Ирина Мишина. Уехавшему в Италию, ему шлет письма весь Советский Союз. Каждому хотелось поделиться с любимым писателем своими успехами.Ирина Мишина, завотделом краеведческой библиографии Владимирской областной научной библиотеки:- Было целое движение -рабочие листки на предприятиях нашего края, рабселькоры собрали все листки рабочие, заводские газеты и написали письмо- посмотрите над чем надо еще поработать.И Горький ответил. Не через месяц, не через полгода- ответ в редакцию газеты "Призыв" пришел через 2 недели.Ирина Мишина, завотделом краеведческой библиографии Владимирской областной научной библиотеки:- Он был опубликован в номере за 6 октября 1928 г. Но и вот превратности судьбы именно этот номер не сохранился.Но как он выглядел - известно благодаря ксерокопии номера в уникальной брошюре 1949 года - "Максим Горький и Владимирский край". Название "Призыв" тогда писалось полукружием. Горький отвечал всем. Даже детям: ученикам вязниковской школы №1, написавшим отзыв на его книгу "Жизнь". Писатель и подарки им отправил - альбомы с видами Соренто и Неаполя и, конечно, автографом. Сейчас он в фондах музея им. Горького в Нижнем Новгороде. Сделал подарок и юному владимирскому коллекционеру, первокласснику Феде Волчанскому - прислал по его просьбе итальянские марки. Переписывался Горький и с гусевскими колхозниками.Ирина Мишина, завотделом краеведческой библиографии Владимирской областной научной библиотеки:- Одному из колхозов было присвоено имя Горького и они ему написали - с честью будем нести это имя, выполнять и перевыполнять планы и он им ответил.Пионеры, писатели , представители рабочего класса - все просили Горького вернуться в СССР. Писатель обсуждал это с семьей. Но в начале 30-х еще был в Италии по состоянию здоровья. Финансовые затруднения, расцвет фашизма в Европе, интересы семьи, обещания Сталина, и подлинная тоска по Родине - станут весовыми аргументами в пользу возвращения. Весть об этом в 1932-м опередит поезд .Сталин создаст писателю "сладкую жизнь". "Если кто и живет в СССР при коммунизме", так это великий пролетарский писатель- говорили о Горьком. Вся страна в 32-ом широко отмечает 40-летие творческой деятельности писателя. Владимирский край не исключение. Имя Горького появляется на самых разных объектах. Ирина Мишина показывает копию протокола владимирского горсовета от 7 сентября.Ирина Мишина, завотделом краеведческой библиографии Владимирской областной научной библиотеки:- Присвоить имя библиотеке, 2. школе №5, и 3. установить ежемесячно стипендии для лучших ударников - учащихся.В 32-ом - согласно исследованиям краеведа Валентины Титовой - во Владимире появится и улица Горького. Пьесы писателя войдут в репертуар владимирского театра. Примечательно, что лучшей театральной актрисой - исполнительницей роли Вассы Железновой - в СССР будет признана именно владимирская актриса Еликонида Васильевна Мирская. Есть и прямая ниточка, связывающая Горького с Владимирским краем. В детстве Горький работал в иконописных мастерских, которые принадлежали вязниковской крестьянке. Интересно, что в 30-е годы образы из произведений писателя найдут отражение в творчестве наших мстерских художников. Вот репродукция со шкатулки Буревестник, Горький на Волге - в исполнении Игоря Юдина. А это уже воплощение большого литературного полотна - романа Мать - мастером Николаем Шишаковым. К рассказам Горького создавал рисунки и Академик живописи из Мурома, ученик Ильи Репина - Иван Семенович Куликов.Ирина Мишина, завотделом краеведческой библиографии Владимирской областной научной библиотеки:- Горький просматривал все рисунки к рассказам , делал замечания комментарии. Но был благодарен начинающим художникам и подарил свое собрание сочинение с дарственной надписью.Это и портрет Горького в исполнении муромского живописца. Единственное пребывание Горького на владимирской земле связано с его хождениями по Руси, с его университетами - рассказывает Ирина Мишина. Он бывал в дореволюционном Муроме и запечатлел его в рассказе "Губин" . Только там он звучит как Мямлин .Ирина Мишина, завотделом краеведческой библиографии Владимирской областной научной библиотеки:- Город Мямлин еще спит, приютясь в полукольце леса. Лес как туча над ним. Он обнял город, пододвинулся к смирной Оке...И вот это название точно отражает настроение, с которым Описан этот город, как город спящий, где замерла жизнь, где нет никаких перемен. Такая знаете глухая провинция...Ирина Мишина показывает и номера Призыва за июнь 1936-ого. Страна и владимирцы следят за состоянием здоровья Алексея Максимовича. Под сообщениями в списке именитых медиков - Лев Левин и Дмитрий Плетнев. Именно их арестуют и обвинят в неправильном лечении писателя по "заказу" троцкиста Генриха Ягоды. Все будут в разное время расстреляны. Некоторые горьковеды и сегодня придерживаются точки зрения об умело спланированном убийстве Горького, там фигурируют и другие фамилии. Но явных доказательств так и не было найдено. Загадка сохраняется. Алексей Максимович умер 18 июня 1936. Газета "Призыв" 3 номера подряд на первой полосе печатала материалы памяти писателя. Владимирская область "с невыразимой скорбью встретила весть о смерти великого художника пролетариата, великого сына великого народа".Татьяна Воронцова. Александр Чунаев Вести "Владимир".