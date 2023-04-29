Как будут работать владимирские больницы в майские праздники? В официальные выходные дни...

Как будут работать владимирские больницы в майские праздники?В официальные выходные дни медработники отдыхают. Травмпункты будут работать в обычном режиме – 24/7. В поликлиниках (детских и взрослых) в праздничные дни всегда дежурят врачи и медсёстры. Их график работы можно узнать в самой поликлинике.В стоматологических поликлиниках в выходные дни (в том числе и праздничные) пациентов с острой болью будут принимать дежурные врачи. Часы приёма надо уточнять в медучреждении.Детская стоматологическая поликлиника Адрес: улица Егорова, 10б Телефон: 8(4922)21-44-25 29 апреля:● первое отделение с 8:00 до 14:00● второе отделение с 12:00 до 18:0030 апреля:● второе отделение с 9:00 до 15:001 апреля:● второе отделение с 9:00 до 15:002 – 5 мая:● первое отделение с 8:00 до 19:00● второе отделение с 8:00 до 19:006 мая:● первое отделение с 8:00 до 14:00● второе отделение с 12:00 до 18:007-9 мая:● второе отделение с 9:00 до 15:00Стоматологическая поликлиника №1 Адрес: улица Мира, 40 Телефон: 8(4922) 43-10-5529 апреля:● с 8:00 до 18:0030 апреля – 1 мая:● с 14:00 до 20:002 – 5 мая:● с 8:00 до 20:006 мая:● с 8:00 до 18:007 – 9 мая:● с 14:00 до 20:00Стоматологическая поликлиника №2 Адрес: улица Большая Московская, 3 Телефон: 8(4922) 32-50-8229 апреля:● с 8:00 до 18:0030 апреля – 1 мая:● с 8:00 до 14:00 (по острой боли)2 – 5 мая:● с 8:00 до 20:006 мая:● с 8:00 до 18:007 – 9 мая:● с 8:00 до 14:00 (по острой боли)Городская клиническая больница № 5 Адрес: улица Добросельская, 38а29 апреля – 9 мая:● круглосуточноПоликлиника29 апреля, 6 и 8 мая:● с 8:00 до 12:001 и 9 мая выходнойОбластная клиническая больница Адрес: Судогодское шоссе, 41, телефон: 8(4922) 32-95-60Приемное отделение хирургического корпуса - круглосуточноРегиональный сосудистый центр - круглосуточноСтационар - круглосуточноЛаборатория клинической иммунологии ОЦПБ СПИД будет принимать биоматериал (мазки на ПЦР):29 апреля, 6 – 7 мая:● с 8:00 до 12:0030 апреля, 1 мая, 8 – 9 мая:● с 8:00 до 12:00Областная детская клиническая больница Адрес: улица Добросельская, 34 Телефон: 8(4922)21-68-361 – 10 мая - круглосуточноДетская поликлиника Адрес: улица Добросельская, 34 и улица Соколова-Соколенка, 211 – 3 мая, 8 – 10 мая - выходнойГородская больница №4 Поликлиника на Каманина, 25:29 апреля и 6 мая:● прием врача с 8:00 до 12:00● обслуживание вызовов с 12:00 до 15:0030 апреля, 1, 7 – 9 мая:● прием врача с 9:00 до 12:00● обслуживание вызовов с 12:00 до 15:002 – 5 мая:● с 8:00 до 19:00Поликлиника Каманина, 629 апреля и 6 мая:● прием врача с 8:00 до 12:00● обслуживание вызовов с 12:00 до 15:0030 апреля, 1, 7 – 9 мая:● прием врача с 9:00 до 12:00● обслуживание вызовов с 12:00 до 15:002 – 5 мая:● с 8:00 до 19:00Детская поликлиника29 апреля и 6 мая:● прием врача с 9:00 до 11:00● обслуживание вызовов с 11:00 до 13:0030 апреля, 1, 7 – 9 мая:● прием врача с 9:00 до 11:00● обслуживание вызовов с 11:00 до 15:002 – 5 мая:● с 8:00 до 18:00Городская больница № 2 Адрес: улица Токарева, 3Поликлиника29 апреля, 6,8 мая:● с 8:00 до 12:001, 9 мая - выходнойСтационар - круглосуточноГородская поликлиника № 1 Адрес: Ново-Ямской переулок, 4 Телефон: 77-30-83, 54-19-7629 апреля – 1 мая, 6 мая – 9 апреля:● с 8:00 до 18:00● вызов врача на дом с 9:00 до 11:00Отделение острых респираторных инфекций Адрес: Ново-Ямской переулок, 429 апреля – 1 мая, 6 мая – 9 апреля:● с 8:30 до 14:00Отделение острых респираторных инфекций Адрес: улица Благонравова, 5 Телефон: 54-80-4229 апреля, 6 мая:● с 8:00 до 14:00● вызов врача на дом с 9:00 до 11:00Городская больница № 6Поликлиника29 апреля и 8 мая:● с 8:00 до 15:00● амбулаторный прием больных с 8:00 до 12:00● обслуживание вызовов на дому с 12:00 до 15:002 – 6 мая:● по графику будних днейСтационарное отделение:29 апреля – 1 мая, 6 – 9 мая:● круглосуточноГородская больница № 729 апреля – 10 мая:● с 8:00 до 17:00Фото pxfuel.com