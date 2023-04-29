Как будут работать владимирские больницы в майские праздники?
В официальные выходные дни...
Как будут работать владимирские больницы в майские праздники?
В официальные выходные дни медработники отдыхают. Травмпункты будут работать в обычном режиме – 24/7. В поликлиниках (детских и взрослых) в праздничные дни всегда дежурят врачи и медсёстры. Их график работы можно узнать в самой поликлинике.
В стоматологических поликлиниках в выходные дни (в том числе и праздничные) пациентов с острой болью будут принимать дежурные врачи. Часы приёма надо уточнять в медучреждении.
Детская стоматологическая поликлиника Адрес: улица Егорова, 10б Телефон: 8(4922)21-44-25 29 апреля:
● первое отделение с 8:00 до 14:00
● второе отделение с 12:00 до 18:00
30 апреля:
● второе отделение с 9:00 до 15:00
1 апреля:
● второе отделение с 9:00 до 15:00
2 – 5 мая:
● первое отделение с 8:00 до 19:00
● второе отделение с 8:00 до 19:00
6 мая:
● первое отделение с 8:00 до 14:00
● второе отделение с 12:00 до 18:00
7-9 мая:
● второе отделение с 9:00 до 15:00
Стоматологическая поликлиника №1 Адрес: улица Мира, 40 Телефон: 8(4922) 43-10-55
29 апреля:
● с 8:00 до 18:00
30 апреля – 1 мая:
● с 14:00 до 20:00
2 – 5 мая:
● с 8:00 до 20:00
6 мая:
● с 8:00 до 18:00
7 – 9 мая:
● с 14:00 до 20:00
Стоматологическая поликлиника №2 Адрес: улица Большая Московская, 3 Телефон: 8(4922) 32-50-82
29 апреля:
● с 8:00 до 18:00
30 апреля – 1 мая:
● с 8:00 до 14:00 (по острой боли)
2 – 5 мая:
● с 8:00 до 20:00
6 мая:
● с 8:00 до 18:00
7 – 9 мая:
● с 8:00 до 14:00 (по острой боли)
Городская клиническая больница № 5 Адрес: улица Добросельская, 38а
29 апреля – 9 мая:
● круглосуточно
Поликлиника
29 апреля, 6 и 8 мая:
● с 8:00 до 12:00
1 и 9 мая выходной
Областная клиническая больница Адрес: Судогодское шоссе, 41, телефон: 8(4922) 32-95-60
Приемное отделение хирургического корпуса - круглосуточно
Региональный сосудистый центр - круглосуточно
Стационар - круглосуточно
Лаборатория клинической иммунологии ОЦПБ СПИД будет принимать биоматериал (мазки на ПЦР):
29 апреля, 6 – 7 мая:
● с 8:00 до 12:00
30 апреля, 1 мая, 8 – 9 мая:
● с 8:00 до 12:00
Областная детская клиническая больница Адрес: улица Добросельская, 34 Телефон: 8(4922)21-68-36
1 – 10 мая - круглосуточно
Детская поликлиника Адрес: улица Добросельская, 34 и улица Соколова-Соколенка, 21
1 – 3 мая, 8 – 10 мая - выходной
Городская больница №4 Поликлиника на Каманина, 25:
29 апреля и 6 мая:
● прием врача с 8:00 до 12:00
● обслуживание вызовов с 12:00 до 15:00
30 апреля, 1, 7 – 9 мая:
● прием врача с 9:00 до 12:00
● обслуживание вызовов с 12:00 до 15:00
2 – 5 мая:
● с 8:00 до 19:00
Поликлиника Каманина, 6
29 апреля и 6 мая:
● прием врача с 8:00 до 12:00
● обслуживание вызовов с 12:00 до 15:00
30 апреля, 1, 7 – 9 мая:
● прием врача с 9:00 до 12:00
● обслуживание вызовов с 12:00 до 15:00
2 – 5 мая:
● с 8:00 до 19:00
Детская поликлиника
29 апреля и 6 мая:
● прием врача с 9:00 до 11:00
● обслуживание вызовов с 11:00 до 13:00
30 апреля, 1, 7 – 9 мая:
● прием врача с 9:00 до 11:00
● обслуживание вызовов с 11:00 до 15:00
2 – 5 мая:
● с 8:00 до 18:00
Городская больница № 2 Адрес: улица Токарева, 3
Поликлиника
29 апреля, 6,8 мая:
● с 8:00 до 12:00
1, 9 мая - выходной
Стационар - круглосуточно
Городская поликлиника № 1 Адрес: Ново-Ямской переулок, 4 Телефон: 77-30-83, 54-19-76
29 апреля – 1 мая, 6 мая – 9 апреля:
● с 8:00 до 18:00
● вызов врача на дом с 9:00 до 11:00
Отделение острых респираторных инфекций Адрес: Ново-Ямской переулок, 4
29 апреля – 1 мая, 6 мая – 9 апреля:
● с 8:30 до 14:00
Отделение острых респираторных инфекций Адрес: улица Благонравова, 5 Телефон: 54-80-42
29 апреля, 6 мая:
● с 8:00 до 14:00
● вызов врача на дом с 9:00 до 11:00
Городская больница № 6
Поликлиника
29 апреля и 8 мая:
● с 8:00 до 15:00
● амбулаторный прием больных с 8:00 до 12:00
● обслуживание вызовов на дому с 12:00 до 15:00
2 – 6 мая:
● по графику будних дней
Стационарное отделение:
29 апреля – 1 мая, 6 – 9 мая:
● круглосуточно
Городская больница № 7
29 апреля – 10 мая:
● с 8:00 до 17:00
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