Мэрия города Владимира опубликовала график отключения горячей воды в домах. Администрация города...

Мэрия города Владимира опубликовала график отключения горячей воды в домах.Администрация города Владимира на своем сайте опубликовала график отключения горячей воды. Это связано с ремонтами котельных и теплосетей.Первые работы начнутся уже 2 мая и продлятся до 16 сентября.Ознакомиться с графиком отключений горячей воды во Владимире можно, перейдя по ссылке.Во всех районах города установлен двухнедельный график отключений. Но если работы завершаются быстрее, возможно, горячую воду в домах включат раньше.Фото pxfuel.com