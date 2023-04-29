По счастливой случайности, никто не пострадал.

Во Владимире в ночь с 28 на 29 апреля рухнула часть фасада дома №84 на улице Большой Московской. Горадминистрация прокомментировала ЧП.«Сейчас вокруг дома выставлено ограждение. Убран мусор, удалены нависавшие над тротуаром элементы конструкций. После обследования места происшествия будут разработаны меры по ликвидации последствий случившегося», - пояснили в мэрии.По счастливой случайности, никто не пострадал.Напомним, что строение признано аварийным ещё в 2016 году и давно подлежит сносу.